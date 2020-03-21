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رئيس مجلس الوزراء يبحث مع السفير الصيني التنسيق لتعزيز التصدي لفيروس كورونا

2020-03-21

دمشق-سانا

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق فيونغ بياو وبحث معه الجهود الكبيرة التي بذلتها بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعزيز كل ما من شأنه التصدي للفيروس ومنع وصوله إلى سورية.

وتم خلال اللقاء بحث الاستفادة من التجربة الصينية في التصدي لفيروس كورونا وتعزيز كل الإجراءات والمستلزمات للحيلولة دون حدوث أي إصابة في سورية.

كما تم الاتفاق على ضرورة تنشيط وتفعيل اللجنة المشتركة السورية الصينية ومجلس رجال الأعمال بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري وينشط التبادل التجاري ويحقق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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