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روسيا تزود 13 بلداً بأنظمة تشخيص فيروس كورونا

2020-03-21

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها زودت 13 بلدا بأنظمة اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الروسية لحماية المستهلك في بيان اليوم إنه تم إرسال أنظمة اختبار مصممة في المركز العلمي الروسي فيكتور لتشخيص حالات الإصابة بفيروس “كوفيد19” إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاورواسيوي رابطة البلدان المستقلة وكذلك إيران ومنغوليا وكوريا الديمقراطية ومن المتوقع أن تصل إلى مصر وصربيا وفنزويلا.

وأشار المكتب إلى أنه بواسطة الوسائل الروسية للتشخيص تم الكشف عن الحالات الأولى للإصابة بالوباء المتفشي بسبب فيروس كورونا الجديد في ارمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وأوزبكستان.

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