الصحة العالمية: إصابة نحو 234 ألف شخص ووفاة نحو 10 آلاف جراء فيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بلغ نحو 234 ألفا فيما توفي نحو 10 آلاف شخص جراء الفيروس في العالم.

ووفق المنظمة فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغ نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

وسجلت دول عدة حول العالم إصابات ووفيات جديدة جراء الفيروس بينما تتواصل الإجراءات المشددة في محاولة الحد من انتشاره.

وأعلنت تايوان اليوم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بالفيروس جميعها حالات تعود لأشخاص وصلوا من الخارج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

أما في اليابان فارتفع عدد المصابين إلى 1728 بعد أن سجلت البلاد 1015 إصابة جديدة اليوم في وقت تتزايد فيه الضغوط على طوكيو مع سعيها لتجنب أزمات صحية خطيرة قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في الـ 24 من تموز المقبل والتي باتت محل شك مع انتشار فيروس كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم .

إلى ذلك سجلت ماليزيا 153 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1183.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة الوفاة الـ 19 بالفيروس مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 262 بينما سجلت سنغافورة أول حالتي وفاة بالفيروس المستجد بعد أن أكدت إصابة 385 شخصا به .

وفي كوريا الجنوبية ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 8799 حالة بعد أن تم اكتشاف حالات متفرقة في مستشفيات مخصصة لرعاية المسنين.

كما ارتفع عدد الإصابات في منغوليا إلى 10 بعد أن سجلت السلطات الصحية في البلاد أربع حالات مؤكدة لفيروس كورونا كما سجلت فيجي حالة الإصابة الثانية لديها بالفيروس المستجد .

من جانبها أعلنت الهند تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات إصابة بالفيروس وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 52.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86 حالة في حين أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 إصابة جديدة رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ ثلاثة أيام ليصل مجموع الإصابات الكلي الى 208 والوفيات إلى 17 حالة.