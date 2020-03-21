أمطار في معظم المحافظات أغزرها في حماة 45 مم

دمشق-سانا

شهدت معظم المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجلت أعلاها في عين حلاقيم بريف حماة 45 مم.

ووفق النشرة المطرية الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كمية الهطل في محافظتي دمشق وريفها بمنطقتي الحرمون ودوما 18 مم وقطنا 14 مم والمشرفة وجديدة الشيباني 12 مم وفي التل 10 مم وفي كل من النبك وسرغايا وقاسيون والكسوة وساحة الحجاز 9 مم وفي مساكن برزة والزبداني وعسال الورد والمزة ودوار المطار والجراجير 8 مم وفي مضايا والقطيفة وميسلون 7 مم وفي مطار دمشق الدولي 5 مم وفي يبرود وعقربا 3 مم.

وفي السويداء بلغت كمية الهطل في مدينة السويداء 15 مم وفي عين العرب 12 مم وشهبا والصورة الصغيرة 10 مم وفي صلخد 6 مم اما في القنيطرة فقد سجلت في حضر 20 مم ومدينة القنيطرة 18 مم.

وفي درعا سجلت في الصنمين 15 مم ونوى 13 مم وفي تل شهاب والشيخ مسكين وبصرى 12 مم والمسيفرة وازرع 11 مم ودرعا 10 مم.

وسجلت في حمص في شين 15 مم والرستن 11 مم والعريضة وتلكلخ وتل دو ومدينة حمص 10 مم والقصير 9 مم ومرمريتا 5 مم والقريتين 4 مم وتدمر والمخرم 3 مم وقلعة الحصن 2 مم.

وفي حماة سجلت في عين حلاقيم 45 مم ومصياف 42 مم ووادي العيون 40 مم والرصافة 38مم وربعو 22 مم وحماة 13 مم وحر بنفسه 10 مم والحميري 9 مم والسلمية 7 مم وكفر زيتا 6 2مم والصبورة 1 مم اما في الغاب فقد سجلت في شطحة 15 مم والكريم 7مم وعين الكروم 6مم وافاميا 5 مم والسقيلبية 4مم.

وفي طرطوس بلغت كمية الأمطار الهاطلة في الشيخ بدر 12 مم ومشتى الحلو 10 مم والدريكيش 9 مم وطرطوس 9 مم والقدموس 6 مم وصافيتا 4 مم والصفصافة 4 مم وبانياس 3 مم وحمام واصل 1مم.

وسجلت في اللاذقية في البهلولية 9مم والقطيلبية وصلنفة ومطار الباسل 3مم وبوقا 2 مم ووادي قنديل ومدينة اللاذقية 1مم.

وفي إدلب سجلت في مدينة إدلب 6 مم وأرمناز 5 مم بينما كانت نسبة الهطل في الحسكة في الهول 9 مم وتل تمر 4 مم والقحطانية وهيمو 2 مم والشدادة ومركدة 1 مم.