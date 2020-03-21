فيروس كورونا يحصد المزيد من الوفيات في فرنسا ودول أخرى

عواصم-سانا

سجلت فرنسا 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 450 بزيادة 21 في المئة وذلك بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام والحد من الحركة في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن جيروم سولومون مدير وكالة الصحة الفرنسية قوله في مؤتمر صحفي إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 12612 حالة من 10995 أمس بزيادة 15 في المئة خلال 24 ساعة.

وفي الولايات المتحدة أعلن عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ولايتي نيويورك وكاليفورنيا فرضتا قيودا جديدة صارمة تحد من أنشطة 60 مليون شخص في الولايتين لكبح انتشار الفيروس وأمرتا جميع الموظفين غير الضروريين بالبقاء في منازلهم فيما تم تأكيد أكثر من 1000 إصابة و19 وفاة في كاليفورنيا.

بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون أن الولايات المتحدة تعمل مع المكسيك لتعليق السفر غير الضروري على الحدود وإغلاق الحدود مع كندا أمام حركة المرور غير الضرورية.

وفي كندا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس تسعمئة حالة حسب آخر بيانات للهيئات الطبية في البلاد ووصل عدد الوفيات إلى 12.

بدورها قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد الوفيات بسبب تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 11 على الأقل من سبعة أمس فيما بلغ عدد المصابين 904 مقارنة مع 621 أمس.

وفي أثينا أعلنت وزارة الصحة في اليونان تسجيل 31 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اليونانية سوتيريس تسيودراس إن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت الى 9 حالات داعياً اليونانيين إلى الالتزام بالعزلة المنزلية تحسباً لتعرضهم لخطر الإصابة.

وفي تركيا ارتفع عدد الوفيات إلى 9 والإصابات المؤكدة إلى 670 حالة.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 29 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285 وعدد الوفيات الى ثماني بعد وفاة شخص اليوم.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الوفيات إلى 17 حالة وتسجيل 15 إصابة جديدة رغم حظر التجول الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام مشيرة إلى أن “مجموع الإصابات الكلي بلغ 208”.

وفي الأردن أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي الحالات في البلاد إلى 85.

وفي الخرطوم اكدت السلطات السودانية تسجيل ثاني إصابة في العاصمة الخرطوم بينما أعلنت ولاية الخرطوم سلسلة إجراءات لمنع انتشار المرض.

وفي أبوظبي أعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء الفيروس لافتة إلى أن حالتي الوفاة كانتا تعانيان من مشكلات صحية سابقة.

وفي الرياض تم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 344.

من جانبها أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية أملاً بمحاصرة تفشي فيروس كورونا عبر تقييد الحركة في الشوارع إلى أجل غير مسمى فيما بدأت قوات الأمن حث المواطنين على العودة إلى بيوتهم.