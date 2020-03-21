البنتاغون يعلن إصابة إثنين على الأقل من كوادره بفيروس كورونا

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إصابة اثنين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها بفيروس كورونا المستجد في أول إقرار رسمي بوصول المرض إلى البنتاغون.

وقالت قيادة القوات الجوية الأمريكية في بيان على موقعها على الانترنت اليوم إن موظفاً عاملاً في مكتب وكالة الصحة بوزارة الدفاع في ولاية فيرجينيا خضع مؤخراً لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية مشيرة إلى أنه زار مقر البنتاغون للمرة الأخيرة في الـ 16 من الشهر الجاري.

وذكر البيان أن عسكرياً آخر متعاقداً يدخل ضمن القوات الجوية ويعمل في مقر وزارة الدفاع تأكدت إصابته بالفيروس أيضا لافتاً إلى أنه زار البنتاغون للمرة الأخيرة في الثاني من الشهر الحالي وبدأ بتلقي المساعدة الطبية ووضع في العزل المنزلي منذ السابع من الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن العسكري المتعاقد زار مؤخراً منتدى في قاعدة أندروس بولاية ماريلاند وتم إخضاع كل من تواصل معه لمراقبة صحية إلا أن إدارة شؤون الصحة في ولاية فيرجينيا التي تابعت حالته أشارت إلى أن الخطر النابع عن الشخص منخفض لأنه لم تسجل لديه أي أعراض في حينه.

ويؤكد هذا البيان أول إعلان رسمي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية أن عدوى فيروس “كوفيد 19” وصلت إلى البنتاغون بينما ذكرت واشنطن سابقاً أن عدداً كبيراً من عسكرييها مصابون بالفيروس فيما وضع نحو 2600 من كوادرها العسكرية المنتشرة في أوروبا أنفسهم في الحجر الصحي.