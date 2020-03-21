نصر الله: نؤيد الدعوات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق شفافة لكشف حقيقة إطلاق سراح العميل (الفاخوري)

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحزب يؤيد الدعوات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق شفافة لكشف حقيقة ملابسات إسقاط القضاء اللبناني التهم عن العميل الإسرائيلي “عامر الفاخوري” وإطلاق سراحه معتبراً أن ذلك القرار يعد “إساءة كبيرة” للبنان ويجب متابعته.

وفي كلمة له مساء اليوم قال السيد نصر الله “إن الولايات المتحدة بدأت بممارسة ضغوطات على الدولة اللبنانية منذ اعتقال الفاخوري قبل ستة أشهر لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط لأن كل ما يعنيهم أنه مواطن أميركي ويجب إطلاق سراحه حتى لو كان مجرماً”.

وأشار نصر الله إلى أن هذه الضغوطات وصلت حد التهديدات المباشرة والتهديد بالعقوبات المتنوعة ووقف المساعدات للجيش اللبناني.

ولفت نصر الله إلى أن من يصر على تحميل الحزب مسؤولية إطلاق سراح العميل الفاخوري فهو يصر على البقاء في دائرة العدو والخصم مشيراً إلى قيام واشنطن بتهريبه من لبنان خلافاً للقانون والقضاء.

وبخصوص فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية “وباء عالمياً” قال نصر الله “إننا نؤيد الحكومة اللبنانية بأي قرار تتخذه بشأن عزل أي منطقة في حال كانت هناك مصلحة في ذلك ونحن على استعداد لكل ما تطلبه وزارة الصحة والدولة اللبنانية في هذا الخصوص”.