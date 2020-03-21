اللجان الأولمبية في أمريكا الجنوبية تدرس خيارات أخرى للتأهل للألعاب

عواصم-سانا

دعت اللجان الأولمبية الوطنية في أمريكا الجنوبية المسؤولين إلى منح الرياضيين فرصة للانتهاء من التصفيات الأولمبية أو دراسة بدائل أخرى حتى يتم البت في قرار إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو بموعدها في 24 تموز.

ونقلت رويترز عن رؤساء اللجان الأولمبية في الأرجنتين والمكسيك وباراغواي قولهم إن مشاورات تجري حالياً مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إقامة التصفيات في أيار وحزيران وأيضاً استخدام نتائج الرياضيين السابقة في المنافسات لتحديد المتأهلين.

وقال كاميلو بيريز رئيس اللجنة الأولمبية في باراغواي في إشارة إلى بطولة 2019 في بيرو: “أصبحت التصفيات مثار قلق كبير.. تم الاتفاق على دراسة بدائل أخرى للتأهل مثل احتساب نتائج ألعاب بأن أمريكا في ليما”.

وأضاف بيريز أن اللجان الوطنية في أمريكا الجنوبية اتفقت في مؤتمر عبر الفيديو بالإجماع على مساندة اللجنة الأولمبية الدولية في خططها لإقامة الألعاب في موعدها.

وتصر اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي على ضرورة إقامة الألعاب في موعدها بين 24 تموز والتاسع من آب القادمين.

من جهته قال جيراردو ويرتين رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية إنه لا توجد أي إشارة على تعليق الألعاب لكنه “سيناريو مطروح بالفعل” يتغير من يوم إلى آخر.

وقال كارلوس باديا بيسيرا رئيس اللجنة الأولمبية المكسيكية “تم الاتفاق على إعادة جدولة كل هذه المسابقات اعتباراً من أيار وأمامنا حتى آخر يوم في حزيران للانتهاء من تقنين الأوضاع”.

وتشير اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن 57 بالمئة من إجمالي 11 ألف رياضي حجزوا بالفعل أماكنهم في الأولمبياد التي تشهد منافسات في 33 رياضة.