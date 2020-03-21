الدفاعات الجوية اليمنية تحبط اعتداءات جديدةللعدوان في مأرب والجوف

صنعاء-سانا

أحبطت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني اليوم اعتداءات جديدة لطائرات تحالف العدوان السعودي في أجواء محافظتي مأرب والجوف.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تغريدة إن الدفاعات الجوية اليمنية استخدمت منظومة فاطر 1 لدى تصديها للطائرات المعادية في أجواء مديرية صرواح بمأرب وأجواء محافظة الجوف واجبرتها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.

بدوره حذر مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن من عواقب استمرار تحالف العدوان السعودي بفرض الحصار على المدن اليمنية.

وحمل المشاط دول تحالف العدوان وفي مقدمتها الولايات المتحدة مسؤولية أي تسلل لفيروس كورونا إلى البلاد بسبب استمرارها بحصار الشعب اليمني.