ظريف: العقوبات الأمريكية على إيران تعرقل جهود مكافحة (كورونا)

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريس ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن العقوبات الأمريكية الظالمة على إيران تعرقل جهود طهران في مكافحة فيروس كورونا.

وشدد ظريف خلال الاتصالين على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي غير الإنساني وأحادي الجانب ضد الشعب الإيراني.

بدورهما أكد غوتيريس وبوريل ضرورة رفع الحظر الأمريكي عن طهران وأعلنا تضامنهما مع الشعب الإيراني في مواجهة تفشي الفيروس.

في السياق ذاته شدد ظريف في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن إيران لن تهزم أمام الضغوط غير الإنسانية التي تمارسها الإدارة الأمريكية.

وندد ظريف بتصريحات برايان هوك المبعوث الأمريكي لشؤون إيران الذي أعلن خلالها عزم إدارته مواصلة الضغط الأقصى على طهران في كل الظروف.

وقال ظريف “إن الإدارة الأمريكية تفاخر بقتل المواطنين الإيرانيين في نوروز بداية السنة الإيرانية حيث أوصل البيت الأبيض وبكل لامبالاة بحياة البشر ضغوطه القصوى ضد إيران إلى مستوى جديد من السلوكيات غير الإنسانية” مضيفاً إن “الأمريكيين سيستمرون بسياستهم المشينة في الضغط الأقصى علينا إلا أننا لن نهزم أبداً”.