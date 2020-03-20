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عــاجــل الدفاع المدني الإيطالي: 627 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز أربعة آلاف حالة وفاة

وزير الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة ووزارة الصحة المصدر الوحيد لإعطاء المعلومة

2020-03-20

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الدفاع المدني الإيطالي: 627 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز أربعة آلاف حالة وفاة

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