وزير الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة ووزارة الصحة المصدر الوحيد لإعطاء المعلومة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
زاخاروفا: واشنطن مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
2020-03-19
مسؤولان روسيان: إجراءات واشنطن ضد سورية تنتهك القانون الدولي-فيديو
2020-03-18
غروسبيتش: أردوغان يزعزع أمن المنطقة جراء دعمه الإرهاب في سورية
2020-03-18
النقل: رحلات متتالية من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة وبالعكس الأربعاء والخميس القادمين
2020-03-17
نائب تشيكي: أردوغان يدعم الإرهابيين في سورية ويشن عدواناً سافراً على دولة ذات سيادة
2020-03-17
دبور: سورية تعرضت لحرب إرهابية بسبب مواقفها الوطنية والقومية
2020-03-16
الخارجية الروسية: الإرهابيون في إدلب أعادوا تسلحهم ويقومون بشن هجمات ضد الجيش السوري
2020-03-16
محليات
اجتماع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا يعتمد حزمة قرارات إضافية للتصدي للوباء
2020-03-20
مياه دمشق: العكارة في نبع الفيجة تراجعت ومن المتوقع أن تعود المياه إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة القادمة
2020-03-20
حملة تعقيم عبر السيارات لشوارع وأحياء مدينة دمشق-فيديو
2020-03-20
أمهات من السويداء: قضاء العيد دون احتفالات وتجمعات حرصاً على سلامة الأبناء
2020-03-20
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية
2020-03-20
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-03-20
الجمعية الفلكية السورية: اليوم بداية الاعتدال الربيعي للعام الحالي
2020-03-20
رياضة
ليكرز يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا
2020-03-20
الاتحاد الرياضي العام يعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو
2020-03-19
الفيفا يتخذ قرارات استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا
2020-03-19
تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في ناد إسباني
2020-03-18
ناشئو النواعير في صدارة ذهاب دوري كرة اليد
2020-03-18
قره علي مدرباً جديداً لفريق تشرين لكرة القدم بفئة الناشئين
2020-03-18
عياش موهبة واعدة في السباحة وتطمح للإنجازات الخارجية
2020-03-18
اقتصاد
شركات تكرير النفط تقلص الإنتاج مع انخفاض الطلب بسبب كورونا
2020-03-20
ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 7ر13 بالمئة
2020-03-20
صعود أسعار الذهب
2020-03-20
ارتفاع أسعار النفط
2020-03-20
مديرة البنك المركزي الأوروبي تتوقع انكماشاً اقتصادياً كبيراً في منطقة اليورو
2020-03-19
زراعة حمص تبدأ بتوزيع منحة من مستلزمات الإنتاج الزراعي
2020-03-19
بهدف توفير السلع الضرورية… المركزي يعلق العمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملة
2020-03-19
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الشريط الأخباري
اجتماع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا يعتمد حزمة قرارات إضافية للتصدي للوباء
مزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في دول العالم
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الدفاع المدني الإيطالي: 627 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز أربعة آلاف حالة وفاة
وزير الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة ووزارة الصحة المصدر الوحيد لإعطاء المعلومة
2020-03-20
2020-03-20
bassel
سابق
مخابز حلب تواصل عملها بطاقتها القصوى وسط إجراءات صحية احترازية
التالي
الدفاع المدني الإيطالي: 627 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز أربعة آلاف حالة وفاة
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