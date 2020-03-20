في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا.. حملات تعقيم وتنظيف للأماكن العامة والمدارس بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تواصل مجالس المدن والبلديات في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع بعض الفعاليات الأهلية حملات تعقيم وتنظيف للشوارع والساحات والأماكن العامة وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حفاظاً على حياة المواطنين.

في ضاحية قدسيا نفذ المجلس البلدي حملة تعقيم واسعة في المدارس والساحات العامة وبعض المؤسسات بالتعاون مع عدد من الفعاليات الأهلية وفقاً لرئيس المجلس أصف هواش الذي أكد لمندوبة سانا أن هذه الحملة متواصلة فيما بين رئيس المجلس البلدي في داريا مروان عبيد أنه تم القيام بحملة تعقيم في مختلف أنحاء المدينة وعدد من مؤسساتها الحكومية والمدارس داعياً الجميع إلى التعاون والحفاظ على النظافة العامة.

المجلس البلدي في معضمية الشام يقوم بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية يومياً بتعقيم مداخل المنازل والأبنية والأحياء والسيارات الداخلة والخارجة من وإلى المدينة إضافة إلى المدارس وفق ما أفاد به رئيس المجلس المهندس بسام سعدا وذلك في إطار اتخاذ كل ما من شأنه التصدي لهذا الوباء بينما أشار رئيس بلدية أشرفية الوادي تيسير الموازيني إلى أنه تم تنفيذ حملة تعقيم وتنظيف بالتشارك بين المجلس البلدي وإدارة مدرسة الشهيد ياسر نمورة لعدد من المدارس والأماكن العامة.

وفي دير عطية لفت رئيس المجلس البلدي زهير عبد الله إلى تنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شملت المدارس والمساجد والمرافق العامة إضافة إلى وسائط النقل وأماكن وقوفها كما أشارت خلود كسر رئيس المجلس البلدي في مدينة الضمير إلى أنه بالتعاون مع المجتمع المحلي وشعبة الهلال الأحمر تم تعقيم جميع المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في المدينة مبينة أن الحملة مستمرة لتشمل جميع المدارس.

ونفذ المجمع التربوي في منطقة القطيفة بالتعاون مع الجهات المعنية ومجموعة من المتطوعين من المجتمع الأهلي حملة تعقيم وتنظيف وصيانة للمدارس والأماكن العامة كما نفذت حملة مماثلة في بلدة حجيرة بالتعاون مع وحدة مياه السيدة زينب والمجتمع الأهلي شملت جميع مدارس البلدة والمرافق العامة ووسائل النقل وفق رئيس البلدية ناصر عبد النبي.

وفي بيت سوا تم القيام بحملة شاملة للتعقيم والتنظيف بالتعاون بين المجلس البلدي والمجتمع الأهلي ضمت مدارس ومساجد وشوارع البلدة علما أن هذه الحملات مستمرة في جميع أنحاء المحافظة حرصاً على حياة المواطنين وحمايتهم.

سفيرة اسماعيل