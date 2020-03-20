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الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً عاماً في البلاد

2020-03-20

تونس-سانا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم فرض حجر صحي عام في تونس مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا عن سعيد قوله في كلمة بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي إنه تقرر كذلك منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى وتعزيز الجهود من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية فضلاً عن تخصيص أماكن للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 54 إصابة.

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