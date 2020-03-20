روسيا: اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً

موسكو-سانا

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية في روسيا اليوم أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي تعمل عليه المؤسسة سيكون جاهزاً بعد 11 شهراً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مديرة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا قولها في تصريح صحفي إنه “من المخطط الحصول على النتائج الأولى للقاح ضد فيروس كورونا في حزيران المقبل.. فيما يخطط لإنجاز المرحلة الثانية في بداية الربع الثالث من العام الجاري”.

وتابعت سكفورتسوفا: “سيتطلب إجراء الاختبارات قبل السريرية مدة لا تتجاوز 6 أشهر فيما ستستغرق المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية خمسة أشهر.. وتستمر المرحلتان الثانية والثالثة للاختبارات فترة لا تفوق الـ 15 شهراً لكن من الممكن ضغط هذه المدة في حال تطبيق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية والتمكن من الحصول على لقاح جاهز ضد الفيروس بعد مرور 11 شهراً فقط”.

وسبق أن ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن علماء روس يختبرون حالياً 6 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد معرباً عن أمله بأن يتم تأكيد فعاليتها قريباً كما أعلنت دول عدة أنها تعمل بنشاط على تكوين لقاحات مضادة للفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاماً.

وأكدت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن لديها لقاحات واعدة ضد العدوى بالفيروس.

إلى ذلك أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا اليوم عن تسجيل 54 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية لدى مواطنين روس في 9 مناطق ليرتفع عدد الإصابات إلى 253 حالة بعد أن كانت هذه الحصيلة 199 أمس.

وأوضح البيان أن 33 حالة جديدة من أصل 54 تم رصدها في العاصمة موسكو لافتاً إلى أن المواطنين المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولاً يعتبر الوضع الصحي فيها سلبياً بسبب انتشار الفيروس هناك.