انهيار جزء من جدار قديم لمقبرة حي القلعة باللاذقية دون أي أضرار

اللاذقية-سانا

انهار جزء من جدار بيتوني قديم لمقبرة حي القلعة في مدينة اللاذقية اليوم نتيجة الأمطار وتشبع التربة من خلفه بالمياه دون وقوع أي أضرار.

وأشار رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس أحمد الحلاق في تصريح لمراسل سانا إلى أن الجدار قديم وغير مسلح ومزين حديثاً بالحجر ونتيجة تشبع التربة بالمياه من خلفه التي تغطيه بشكل كامل تقريباً انهار جزء منه دون أي أضرار ليتبين وجود خط صرف صحي أيضاً فيه تسرب بالتربة ما أدى إلى مضاعفة قوة الضغط الجانبي على الجدار.

وبين الحلاق أن ورشات مجلس المدينة باشرت على الفور برفع الأنقاض وتعزيل المنطقة وإزالة الأجزاء غير الأمنة من الجدار بعد الكشف الفني عليه وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد أن ورشات الصيانة نفذت معالجة إسعافية لخط الصرف الصحي المكسور في المنطقة ريثما يتم إيجاد حل نهائي ودائم له مع دراسة إعادة بناء الجدار.