الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة يترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل أمطار متفرقة نهاراً ويميل الجو للاستقرار تدريجيا خلال ساعات المساء والليل ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …