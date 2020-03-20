انقرة-سانا

كشف معهد الإحصاء التركي اليوم عن ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 7ر13 بالمئة نهاية العام الماضي.

ونقلت رويترز عن المعهد قوله في بيان إن معدل البطالة في تركيا ارتفع بنسبة 7ر2 بالمئة عن العام 2018 حيث كان وصل إلى 11 بالمئة.

ويمثل ارتفاع نسبة البطالة شاهدا آخر على حجم الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها نظام رجب طيب أردوغان والتي برزت من خلال مؤشرات عدة حيث فقدت العملة التركية أكثر من 5ر3 بالمئة من قيمتها هذا العام بعد أن هوت نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا فى ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لهذا النظام.