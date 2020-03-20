القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم “داعش” في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات الروسية اليوم أن جهاز الأمن الفيدرالي ألقى القبض على أفراد خلية سرية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت سبوتنيك عن الوكالة قولها إن أفراد هذه الخلية “أنشؤوا شبكة اقليمية لجمع وتحويل الأموال في ثلاث مناطق روسية حيث تم تحويل نحو مليوني روبل إلى حسابات الإرهابيين وشركائهم”.

وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ العملية الخاصة للقبض على الخلية بالتعاون مع خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في منطقة شبه جزيرة القرم وكومي وضواحي روستوف.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في الـ 14 من شباط الماضي إلقاء القبض على مواطن روسي ينتمي إلى خلية سرية متورطة بجمع وتحويل أموال إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

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