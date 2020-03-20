الجمعية الفلكية السورية: اليوم بداية الاعتدال الربيعي للعام الحالي

دمشق-سانا

يصادف اليوم بداية الاعتدال الربيعي لهذا العام وفق الجمعية الفلكية السورية التي أوضحت أن موعد الاعتدالات والانقلابات يختلف من عام لآخر حيث تأتي بداية فصل الربيع في الـ 20 أو الـ 21 أو الـ 22 من آذار.

وجاء الاعتدال الربيعي هذه السنة في تمام الساعة السادسة و54 دقيقة من اليوم بتوقيت دمشق حسب تصريح عضو مجلس إدارة الجمعية تركية جبور لـ سانا موضحة أنه في لحظة الاعتدال الربيعي تكون الشمس عمودية تماماً على خط الاستواء قادمة من النصف الجنوبي الذي يضم “أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكيا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية” نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية الذي يضم القطب الشمالي وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

ويوم الاعتدال هو الإعلان الرسمي لبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبدء فصل الخريف في النصف الجنوبي وفيه يتساوى طول الليل مع طول النهار.

واعتباراً من يوم الاعتدال الربيعي تشهد منطقة القطب الشمالي تحديداً وفق جبور بداية لنهار طويل جدا يستمر لمدة 6 أشهر إذ لا تغرب الشمس عنه ولا مرة حتى موعد الاعتدال الخريفي في أيلول بينما تشهد منطقة القطب الجنوبي بداية لليل طويل جداً يستمر لمدة 6 أشهر حيث لا تشرق الشمس هناك حتى شهر أيلول من العام الحالي 2020.

ويبلغ عدد أيام فصل الربيع 92 يوما أما فصل الصيف وهو أكثر الفصول طولاً فيبلغ عدد أيامه نحو 93 يوماً كما ذكرت جبور مبينة أن ميل محور دوران الأرض بمقدار 5ر23 درجة أثناء دورانها حول الشمس في مدار بيضوي خلال السنة هو ما يسبب حدوث الفصول الأربعة ما يحدث اختلافاً في زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخر.