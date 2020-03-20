لليوم الثاني.. الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا وشفاء نحو 88 بالمئة من المصابين

عواصم-سانا

أعلنت الصين اليوم أنها لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما شفي نحو 88 بالمئة من مجمل المصابين بالفيروس.

وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة الصينية إن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 فقط فيما لم تسجل إصابات محلية خلال الساعات الـ 24 الماضية ماعدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد كما تم تسجيل 3 حالات وفاة وشفاء 730 مصابا بالفيروس.

وفي سياق التصدي لانتشار الفيروس وافقت السلطات الصينية على ضم عقار سويسري خاص بعلاج التهاب المفاصل لقائمة الأدوية التي من الممكن استخدامها في معالجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ويعكف باحثون صينيون على اختبار الدواء في إطار تجربة سريرية على مدى 3 أشهر كما جرى تجنيد 188 مصابا بالفيروس لإخضاعهم إلى سلسلة من التجارب العلاجية والتي بدأت فعلا في الـ 10 من شباط وستستمر حتى الـ 10 من أيار المقبل.

وفي الكويت أعلن وزير الصحة باسل الصباح اليوم شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الصحة الكويتية أمس تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

في مقابل ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8700 شخص.

ووفقا لبيانات المنظمة التي نشرت اليوم فإنه تم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة الكشف عن 16556 إصابة جديدة وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 209839 حالة على مستوى العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ” وباء عالميا جائحة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وفي السياق ذاته أعلن المدير العام لقسم الوبائيات في وزارة الصحة التايلاندية اليوم خلال مؤتمر صحفي في بانكوك أن تايلاند سجلت 50 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع المصابين بالمرض إلى 322.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات إلى 8652 فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 94.

وفي سياق الإجراءات المتبعة من الدول منعا لانتشار الفيروس قررت سلطات النظام السعودي اليوم تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين بدءا من يوم غد بعد أن بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 238.

وفي ماليزيا أعلنت الحكومة أنها ستنشر قوات من الجيش اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويأتي إعلان الحكومة الماليزية اليوم بعد قيود على السفر والأعمال هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين.

من جانبها أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جمعية المصارف قررت تقديم مساعدة مالية للحكومة لمواجهة الفيروس في البلاد.