صعود أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تزايد الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن.

وذكرت رويترز أن الذهب ربح في المعاملات الفورية اليوم اثنين بالمئة ليرتفع إلى 92ر1499 دولارا للأوقية الأونصة بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 6ر0 بالمئة ليصل إلى 90ر1487 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 53ر1701 دولار للأوقية وقفز البلاتين 6ر4 بالمئة إلى 54ر613 دولارا مع انه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة لترتفع إلى 72ر12 دولارا .