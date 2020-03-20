ارتفاع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم عقب مكاسب كبيرة حققتها في الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيار ارتفعت 43 سنتا أي ما يعادل 7ر1 بالمئة إلى 34ر26 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسليم نيسان أمس 24 بالمئة.

كما صعدت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 75ر28 دولارا للبرميل بعد أن زادت 4ر14 بالمئة أمس محققة أكبر مكسب في يوم واحد منذ أيلول الماضي.

وهوت أسعار الخام الأمريكي وخام برنت نحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين بعد أن انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها لخفض إضافي في إنتاج النفط.