20 آذار 2003- بدء الحرب الأمريكية ضد العراق

دمشق-سانا

1815 – نابليون بونابرت يعود إلى باريس من منفاه في جزيرة إلبا لتبدأ فترة المئة يوم التي حاول خلالها إعادة بناء إمبراطوريته.

1929 – إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر هو أول جهاز من نوعه في الشرق العربي.

1956 – تونس تحصل على استقلالها من فرنسا ما عدا ميناء بنزرت.

1977- رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية.

1995 – جماعة إرهابية في اليابان تطلق غازا ساما في نفق مترو العاصمة طوكيو يؤدي إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 5000.

1999 -برنار بيكار وبريان جونز ينجحان في الدوران حول الأرض ببالون من دون انقطاع في 20 يوما.

2003 -بدء الحرب الأمريكية ضد العراق.

2015 -كسوف كلي للشمس في شمال أوروبا وجزئي في بعض الدول العربية.

2015 -مقتل أكثر من 140 شخصا وجرح المئات بتفجيرات في مسجدين بصنعاء تبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي.

من مواليد هذا اليوم

1828 – هنريك إبسن.. كاتب روائي مسرحي نرويجي.

1911 – ألفونسو غارسيا روبلز.. دبلوماسي مكسيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1982.

من وفيات هذا اليوم

1727 – إسحاق نيوتن.. عالم فيزياء إنكليزي هو مؤسس علم الميكانيك وواضع قانون الجذب العام والقوانين الثلاثة في الحركة الخطية.

1993 – بولي كارب كوش.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1955.

أعياد ومناسبات

الاعتدال الربيعي.

عيد الاستقلال في تونس.

ليلة رأس السنة في التقويم الفارسي.

يوم السعادة العالمي.