ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

عواصم-سانا

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية بشكل ملحوظ وسط تدابير احترازية مشددة حيث سجلت البيرو الخميس أول ثلاث وفيات في وقت أعلنت الحكومة ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس والتي بلغت 234 مصابا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الصحة في البيرو قولها في بيان إن أحد المتوفين الثلاثة رجل لديه تاريخ من ارتفاع الضغط أدخل الثلاثاء إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفس وهو لم يكن قد سافر إلى الخارج مشيرة إلى أن الاثنين الآخرين يبلغان من العمر 47 و69 عاما وكانا قد عادا من إسبانيا لافتة إلى أن أحدهما كان يعاني من الربو والسمنة.

وفرضت البيرو الأربعاء حظرا يوميا على التجول بين الساعة الثانية وحتى الخامسة كما فرضت حجرا إلزاميا على سكانها البالغ عددهم 32 مليونا على مدى 15 يوما وأغلقت البلاد جميع حدودها ومطاراتها.

من جهتها أعلنت بنما التي تضم المطار الأكثر ازدحاما في أميركا الوسطى الخميس أنها ستعلق ابتداء من الأسبوع المقبل ولمدة شهر كل الرحلات الدولية وذلك في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

وسجلت بنما 109 إصابات بالفيروس وهو أعلى رقم في أميركا الوسطى فضلا عن وفاة واحدة.

من جهته أعلن رئيس هايتي جوفنيل مويز تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في هايتي أفقر دولة في منطقة البحر الكاريبي وأكثرها سكانا وقال مويز في خطاب متلفز: “سجلنا أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الوطنية” مشيرا إلى أن حكومته كانت ملتزمة دائما بالشفافية في إدارة الوباء داعيا السكان إلى الهدوء.

وفي الأرجنتين فرض الرئيس ألبرتو فرنانديز حجرا وقائيا وإلزاميا على السكان ابتداء من اليوم وحتى الـ 31 من الشهر الجاري لمكافحة الفيروس وقال فرنانديز في خطاب: “نحن نعتني بصحة الأرجنتينيين”.

وتوجد في الأرجنتين 128 إصابة بالفيروس فضلا عن ثلاث حالات وفاة.

بدورها أغلقت البرازيل بقرار وزاري ولمدة 15 يوما جميع حدودها البرية باستثناء الحدود مع الأوروغواي وذلك في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

كما أمر رئيس بلدية ولاية لوس أنجلوس إريك غارسيتي بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة طالبا منهم الامتناع عن أي تنقل غير ضروري وذلك في محاولة لكبح تفشي الفيروس.

أيضا فرض حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم حجرا على الولاية بكاملها وعلى سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة وذلك لتعزيز جهود مكافحة الفيروس المستجد وقال الحاكم في مؤتمر صحفي: “حان الوقت لنا جميعا أفرادا ومجتمعا أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد لوقف انتشار كوفيد19”.

إلى ذلك أمر قاض اتحادي في مكسيكو الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والخطوات اللازمة للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال القاضي إن “السلطات لا تتخذ إجراءات صحية عامة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر التي تواجه البلاد”.