مبادرة فردية لمعلمة من طرطوس لتعويض ما فات طلابها من دروس خلال العطلة

طرطوس-سانا

تحرص المعلمة عبير مبارك على التواصل مع طلابها في الصف الرابع تعليم أساسي وأهلهم عبر صفحتها على فيسبوك لتعوض ما سيفوتهم من دروس خلال العطلة التي حددتها الحكومة حتى مطلع نيسان القادم في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

مبادرة عبير تأتي تزامناً مع عيد المعلم الذي يمر هذا العام بشكل استئنائي نظراً للعطلة لكن مئات المعلمين على مستوى سورية بادروا لإقامة مثل هذه المبادرات الفردية التي تعكس حس المسؤولية العالي لديهم تجاه طلبتهم واهتمامهم باستمرار العملية التعليمية وعدم انقطاع الطلاب عن دراستهم.

مجموعة من مقاطع الفيديو لمواد الصف الرابع تصورها المعلمة عبير بنفسها على جهاز الهاتف الخاص بها وتنشرها على صفحتها الشخصية في الفيسبوك ليتشارك بالاستفادة منها كل طلابها الذين يتابعوها مع أهاليهم عبر الصفحة إضافة للمئات من الطلاب المتابعين لصفحات تعليمية أخرى تنشر الفيديوهات التي تنجزها عبير مثل “صانع الخالدين” و”الصف الرابع الابتدائي في سورية”.

تستعين المعلمة عبير بمجموعة من المواد المتوافرة في المنزل التي تمكنها من شرح الفيديوهات التوضيحية للدروس العلمية بطريقة ممتعة وجاذبة للطلاب وتضيف في حديثها مع سانا استقبل استفسارات الطلاب وذويهم وأجيب عن أسئلتهم بكل رحابة صدر.

عبير المعلمة في مدرسة “الخنساء” للتعليم الأساسي في مدينة طرطوس تهتم بطلابها وتتواصل عبر “الواتس آب” مع أمهاتهم أيضا الذين ليس لديهم صفحات خاصة على فيسبوك وترسل لهم الفيديوهات وشرح المواد مؤكدة أن غايتها هي تقديم المعلومات للطلاب وعدم الانقطاع عنهم.

فكرة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدروس التعليمية لاقت استحساناً كبيراً لدى الأهالي والطلاب حسب عبير لكنها تعاني بعض الصعوبات فيها لناحية عدم توافر الانترنت في كل الأوقات بالسرعة التي تمكنها من نشر الفيديوهات دون تأخير.

غرام محمد