في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.. الداخلية: منع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول

دمشق-سانا

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ونظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس وتطور انتشاره على المستوى العالمي منعت وزارة الداخلية دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول.

وقالت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم إنه يمنع دخول العرب والأجانب بغض النظر إن كانوا حاملين بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج القادمين من دول الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأميركا واليابان وبلجيكا واستراليا والنرويج والدانمارك والسويد وفنلندا وذلك لمدة شهرين.

وأضافت الوزارة: يمنع دخول العرب والأجانب بغض النظر إن كانوا حاملين بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج القادمين من دول قطر والبحرين والإمارات والكويت ومصر والعراق ولبنان والسعودية والجزائر وتونس والمغرب وذلك لمدة شهر.

وبينت الداخلية أنه يسمح بدخول المواطنين السوريين القادمين من إحدى الدول المذكورة أعلاه والذين ليس لديهم أي أعراض إصابة على أن يتم عزلهم منزليا ومتابعتهم من قبل فريق التقصي التابع لمكان إقامتهم لمدة 14 يوماً أما الذين لديهم أعراض إصابة فيتم تحويلهم لمركز الدوير المختص للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح بدخول السيارات الشاحنة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية ومغادرتها بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الصحية في مراكز الحدود.

كما بينت الداخلية أنه يسمح بدخول أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء المنظمات والبعثات والهيئات الدولية بعد خضوعهم للفحوصات الطبية.

وأكدت الداخلية في تعميمها أن هذه الخطوات تأتي حفاظا على الصحة العامة في جميع أرجاء الجمهورية العربية السورية وتوفير أقصى معايير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.