الطقس.. الحرارة إلى انخفاض وهطلات ثلجية متوقعة على المرتفعات التي تزيد على 1100 متر

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً وخاصة على المناطق الغربية والشمالية ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصبح على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر خلال ساعات المساء والليل وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 11/4

المنطقة الجنوبية 11/4

المرتفعات الجبلية 7/ صفر

المنطقة الوسطى 11/5

المنطقة الساحلية 14/8

المنطقة الشمالية 10/4

منطقة الجزيرة 12/5

المنطقة الشرقية 16/6

منطقة البادية 13/4