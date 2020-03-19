إزالة تعديات وإشغالات على الأملاك العامة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أزالت دائرة البناء في مجلس مدينة اللاذقية اليوم إشغالات وتعديات على الأملاك العامة من تصاوين وخيم مشوهة للمنظر العام وغير حاصلة على تراخيص على طريق الشاطئ الأزرق.

رئيس الدائرة المهندس ذوالفقار مظلوم أوضح لسانا أن مجلس المدينة يتابع أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة وتم تقسيم العمل على طريق الشاطئ إلى 3 مراحل.. تم الانتهاء من المرحلة الأولى اليوم التي امتدت من مدرسة الشهيد محسن ميا باتجاه دوار الشاطئ على أن تتبعها مرحلة الثانية خلال الأسبوع القادم من المدرسة نفسها باتجاه مدخل نادي الضباط على أن تنتهي في المرحلة الثالثة من النادي باتجاه دوار المدينة الرياضية.

ولفت مظلوم إلى أن هذه المخالفات تضم أيضا كولبات لبيع القهوة وتعديات وتصاوين لمنازل وشاليهات وتوسعات لمحال تجارية على حساب الأملاك العامة وتعوق استخدام الرصيف.