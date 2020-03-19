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القبض على شخصين يروجان مخدرات في اللاذقية

2020-03-19

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على شخصين أثناء قيامهما بترويج المخدرات ضمن إحدى الكافتريات في حي الزراعة وضبط بحوزتهما أكثر من خمسمئة حبة مخدرة من أنواع مختلفة وقطعة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة عن وجود أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة ومن خلال المراقبة تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بترويج المخدرات ضمن إحدى كافتريات حي الزراعة وضبط بحوزتهما أكثر من خمسمئة حبة مخدرة من أنواع مختلفة وقطعة من مادة الحشيش المخدر يقدر وزنها بنحو عشرة غرامات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها مؤكدة أن التحقيقات مستمرة معهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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