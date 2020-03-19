مخابز دمشق تعمل بالطاقة القصوى وإجراءات لتخفيف عدد المواطنين أمام كوات البيع

دمشق-سانا

تتابع المخابز في دمشق عملها وفق الطاقة الانتاجية القصوى إضافة إلى سعيها لاتخاذ خطوات تسهم في تخفيف عدد المواطنين أمام كوات البيع ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وخلال جولة لكاميرا سانا إلى مخبزي المزة “الأكرم” وابن العميد ورصد عمل المخابز أكد كل من مشرف مخبز ابن العميد رقم “واحد” معروف زيتون ومعاون مشرف مخبز المزة رقم “أربعة” أن عمل الأفران مستمر وتم رفع ساعات العمل من “20 إلى 24” بسبب الظرف الحالي ورفع مخصصات كل مخبز من “12 إلى 13” طناً مشيرين إلى القيام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من خلال زيادة عملية الشطف للمخابز من أربع إلى سبع مرات يومياً ولبس القفازات والكمامات.

بدورهما العاملان علي شلغين ومحمد إبراهيم أشارا إلى زيادة ساعة على دوام كل وردية بالمخبز وإلزام العاملين بلبس القفازات والكمامات والاعتناء بالنظافة الشخصية مؤكدين الاستمرار بالعمل على مدار الساعة لتلبية الطلب على مادة الخبز.

معاون مدير عام المؤسسة العامة للمخابز المهندس فضل مهنا أكد الاستمرار بعمل كل المخابز في المحافظات كافة سواء القطاع العام أو الخاص وفق الطاقة الإنتاجية القصوى المحددة لها دون توقف.

وبين مهنا في تصريح لـ سانا أن هناك إجراءات تتم دراستها لتخفيف عدد المواطنين أمام كوات بيع الخبز حيث يتم حالياً التنسيق مع المكاتب التنفيذية بالمحافظات لتفعيل عمل المعتمدين وإيصال مادة الخبز إلى الاحياء وكل المناطق في المحافظات بشكل كامل وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت أن مخابز المؤسسة السورية للمخابز تعمل دون انقطاع ولم ولن تتوقف عن إنتاج الخبز.

علي عجيب