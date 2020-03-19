SCS-NET
الشريط الأخباري

مشفى الرازي بحلب يتخذ الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع أي طارئ ضمن الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved