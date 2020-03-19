مشفى الرازي بحلب يتخذ الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع أي طارئ ضمن الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
زاخاروفا: الولايات المتحدة مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
2020-03-19
مسؤولان روسيان: إجراءات واشنطن ضد سورية تنتهك القانون الدولي-فيديو
2020-03-18
غروسبيتش: أردوغان يزعزع أمن المنطقة جراء دعمه الإرهاب في سورية
2020-03-18
النقل: رحلات متتالية من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة وبالعكس الأربعاء والخميس القادمين
2020-03-17
نائب تشيكي: أردوغان يدعم الإرهابيين في سورية ويشن عدواناً سافراً على دولة ذات سيادة
2020-03-17
دبور: سورية تعرضت لحرب إرهابية بسبب مواقفها الوطنية والقومية
2020-03-16
الخارجية الروسية: الإرهابيون في إدلب أعادوا تسلحهم ويقومون بشن هجمات ضد الجيش السوري
2020-03-16
محليات
مجلس الشعب يصدر أسماء المقبولين للتعيين لديه من الفئتين الأولى والثانية
2020-03-19
حملات بالمحافظات لتعقيم الأحياء والمؤسسات في إطار التصدي لفيروس كورونا
2020-03-19
وزارة النقل تنفي إيقاف حركة النقل بين المحافظات
2020-03-19
السورية للمخابز تكلف معتمدين لإيصال الخبز إلى الأحياء السكنية وأماكن العمل في السويداء
2020-03-19
توقيف العمل في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات والقضاء العقاري
2020-03-19
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: المخابز تعمل دون انقطاع وفق النظام المحدد لها
2020-03-19
الخارجية: سورية تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية عنها بشكل فوري في ظل انتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة
2020-03-19
رياضة
الاتحاد الرياضي العام يعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو
2020-03-19
الفيفا يتخذ قرارات استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا
2020-03-19
تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في ناد إسباني
2020-03-18
ناشئو النواعير في صدارة ذهاب دوري كرة اليد
2020-03-18
قره علي مدرباً جديداً لفريق تشرين لكرة القدم بفئة الناشئين
2020-03-18
عياش موهبة واعدة في السباحة وتطمح للإنجازات الخارجية
2020-03-18
رغم الصعوبات التي تواجهها.. حضور بارز لرياضة الكيك بوكسينغ في حماة محليا وخارجيا
2020-03-18
اقتصاد
زراعة حمص تبدأ بتوزيع منحة من مستلزمات الإنتاج الزراعي
2020-03-19
بهدف توفير السلع الضرورية… المركزي يعلق العمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملة
2020-03-19
وزير المالية: ضرورة التشدد وعدم التهاون في تطبيق آليات الرقابة الجمركية على الحدود
2020-03-19
بتكلفة نحو 648 مليون ليرة… وضع الشريحة الأولى من المنطقة الحرفية في القرداحة بالخدمة
2020-03-19
محافظة دمشق: تنظيم 53 ضبطاً و44 إغلاقاً لمخالفة الشروط الصحية.. وحملة تنظيف وتعقيم العديد من المناطق
2020-03-19
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام
2020-03-19
ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة
2020-03-19
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الشريط الأخباري
مدير مشفى المجتهد: نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المشفى سلبية
زاخاروفا: الولايات المتحدة مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
وزير المالية: ضرورة التشدد وعدم التهاون في تطبيق آليات الرقابة الجمركية على الحدود
توقيف العمل في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات والقضاء العقاري
الجيش يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وحاولت التسلل إلى قرية حزارين بريف إدلب الجنوبي
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: المخابز تعمل دون انقطاع وفق النظام المحدد لها
الخارجية: سورية تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية عنها بشكل فوري في ظل انتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة
النقل: إيقاف العمل في كل المديريات والدوائر الفرعية بالمحافظات حتى إشعار آخر
الاتحاد الرياضي العام يعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو
الداخلية: إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية الثاني من الشهر المقبل
مشفى الرازي بحلب يتخذ الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع أي طارئ ضمن الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا
2020-03-19
مشفى الرازي بحلب
2020-03-19
hasan
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