غوتيريش يدعو إلى تضامن عالمي واسع في مواجهة فيروس كورونا

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم إلى تضامن عالمي واسع في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو “تم إثبات أنه يمكن احتواء الفيروس.. يجب أن يتم احتواؤه.. إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة النار وخاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم فإن ذلك سيودي بأرواح الملايين” مشدداً على أن “التضامن العالمي ليس واجباً أخلاقياً فحسب وإنما هو في مصلحة الجميع”.

وأضاف.. “علينا فورا الانتقال من مرحلة تطبق فيها كل دولة استراتيجياتها الصحية الخاصة إلى مرحلة تؤمن بكل شفافية رداً عالمياً منسقاً بما في ذلك مساعدة الدول الأقل استعدادا لمواجهة الأزمة” داعياً الحكومات إلى” دعم من دون تحفظ للجهود التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس”.