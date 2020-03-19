بتكلفة نحو 648 مليون ليرة… وضع الشريحة الأولى من المنطقة الحرفية في القرداحة بالخدمة

اللاذقية-سانا

وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الشريحة الأولى من المنطقة الحرفية في مدينة القرداحة بريف اللاذقية بالخدمة والتي تضم نحو 37 مقسماً بمساحات مختلفة تستوعب مهناً وحرفاً متعددة إضافة إلى 3 مقاسم بمساحة تصل إلى 450 متراً مربعاً كمعامل وورش صناعية.

وتتوزع المقاسم ضمن الشريحة على مساحات مختلفة من 18 متراً وحتى 70 متراً إضافة إلى مقاسم بمساحة تصلح لورشات ومعامل صغيرة والغرض منها أن تكون مجهزة لكل المستويات والشرائح وتم الإعلان عن الاكتتاب على استثمار المحال في الشريحة الأولى بصيغة الإيجار حيث بدأت عدة ورشات بالعمل فيها منها محلات صيانة سيارات وحدادة والمنيوم.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع في محافظة اللاذقية أكد في تصريح للصحفيين خلال وضع الشريحة بالخدمة أن ذلك سيسهم بتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل والإنتاج الحرفي والمهني إضافة إلى الخدمة البيئية والتنظيمية من خلال نقل المهن ضمن المدينة إلى المنطقة الحرفية.

ولفت إلى أن افتتاح مثل هذه المشاريع يؤكد التوجه الحكومي نحو العمل التنموي والإنتاجي وإيجاد فرص العمل وتنظيم المهن ضمن مجمع متكامل تتوافر فيه مجمل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات وخاصة أنه تم تنفيذ البنى التحتية لمشروع المنطقة بشكل كامل بتكلفة 700 مليون ليرة سورية فيما بلغت تكلفة الشريحة الأولى نحو 648 مليون ليرة.

يشار إلى أن المنطقة الحرفية تقوم على مساحة نحو 30 دونماً وتتضمن 129 محلاً و12 معملاً ومبنى تجارياً وآخر إدارياً و6 مستودعات ومركز قبان إضافة إلى 11 مقسماً معداً للبناء كورشات بلوك وحجر ولا يزال العمل مستمراً في كامل الشرائح لتكون المنطقة جاهزة بشكل كامل مستقبلاً.

شارك في وضع الشريحة بالخدمة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ اللاذقية ابراهيم السالم.

إلى ذلك اطلع وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة على الاجراءات المطبقة في المحافظة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنها في منشآت ومباني الشركة العامة للبناء والتعمير وورشاتها.

وأكد الوزير عبد اللطيف أن متابعة هذه الإجراءات وتطبيقها تتم وفق توجهات الحكومة للتصدي للفيروس وهي مطبقة بشكل سليم ومنتظم لضمان صحة العاملين واستمرار العملية الإنتاجية بوتيرة كاملة.

بسام الابراهيم