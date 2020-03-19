تنظيم 8 ضبوط تموينية وإغلاق 4 محلات في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور 8 ضبوط تموينية وأغلقت 4 محلات وذلك خلال جولاتها على أسواق المدينة.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أنه خلال جولات دوريات المديرية على الأسواق بهدف مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من قبل الفعاليات التجارية نظمت دوريات المديرية 8 ضبوط تموينية شملت عدم الإعلان عن أسعار مواد التنظيف والمعقمات واللحوم.

وأشار الهزاع إلى أنه تم أيضاً إغلاق أربعة محلات لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعرض اللحوم بطريقة مكشوفة لافتاً إلى أن دوريات المديرية تكثف جولاتها للتأكد من مدى الالتزام بالقواعد الصحية والنظافة وعدم احتكار أو رفع أسعار مواد التنظيف والتعقيم.

ونوه عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومراقبة الأسواق والفعاليات التجارية التي تحاول استغلال الوضع ورفع الأسعار مؤكدين ضرورة التقيد بهذه الإجراءات التي تأتي لحمايتهم وسلامتهم.

وبلغ عدد الضبوط التموينية في دير الزور منذ بداية العام الجاري 125 ضبطاً.