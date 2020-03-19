طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام

واشنطن-سانا

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام خلال الأسبوع الماضي جراء زيادة تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن وزارة العمل الأمريكية قولها اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب في ضوء العوامل الموسمية حيث بلغت 281 ألفاً للأسبوع المنتهي في الـ 14 من آذار الجاري وهو أعلى مستوى منذ أيلول 2017.

وأضافت الوزارة إن عدداً من الولايات أشار على وجه التحديد إلى أن تسريح العاملين مرتبط بانتشار الفيروس بينما سجلت ولايات عديدة زيادة في تسريح العاملين في القطاعات المرتبطة بالخدمات بشكل عام وفي قطاعات الضيافة وخدمات الطعام بشكل خاص وكذلك في قطاع النقل والتخزين.