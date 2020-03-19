عريقات:تصعيد الاحتلال عمليات الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال عريقات في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا إن “تكثيف سلطات الاحتلال من عملياتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية جزء لا يتجزأ من خطة الضم والاستيطان ويعتبر بمثابة إعلان حرب على القانون الدولي” مشيراً إلى أن هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأساسي الآن هو تأكيد موقفهما بالادعاء أن الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي استمراراً في محاولاتهما شرعنة الاستيطان والضم مع إنكارهما بالتوازي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وفرض العقوبات بحق هذا الكيان الغاصب ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.