ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بنحو عشرة بالمئة اليوم بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت ثلاثة أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة عشرين عاما مع تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا وزيادة الإمدادات.

وذكرت رويترز أن خام برنت قفز 29ر2 دولار أو 2ر9 بالمئة إلى 16ر27 دولارا للبرميل وذلك بعد هبوطه إلى 52ر24 دولارا أمس وهو أدنى مستوياته منذ 2003.

وصعد الخام الأمريكي 20ر3 دولارات بما يعادل 7ر15 بالمئة إلى 52ر23 دولارا للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح إذ إن الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين.