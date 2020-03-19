هيئة الأسرى تطالب بالتدخل لحماية الأسرى الفلسطيين من الإصابة بكورونا

القدس المحتلة-سانا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من الإصابة بفيروس كورونا وإلزام سلطات الاحتلال باتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم منه والافراج الفوري عن المرضى وكبار السن والأطفال.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم نقلته وكالة معا إصابة أربعة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا “كوفيد 19” في أحد معتقلات الاحتلال نتيجة رفض سلطات الاحتلال اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأسرى وتزويدهم بوسائل الوقاية والسلامة العامة مثل المطهرات ومواد التنظيف والتعقيم كما ترفض الإفراج عن ذوى المناعة الضعيفة نتيجة تعمدها إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف غاية في السوء كالأسرى المرضى والمسنين والأطفال.

وكانت الخارجية الفلسطينية شددت قبل يومين على أن ممارسات سلطات الاحتلال العنصرية تشكل جزءا من الإرهاب المنظم الذي تمارسه في حربها على الوجود الفلسطيني والتي تطال هذه المرة الصحة العامة للأسرى مشيرة إلى أن ما يقوم به الاحتلال يأتي في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية والإنسانية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها وتمنع اتخاذ تدابير احترازية من فيروس كورونا ما يهدد حياة 5000 آلاف أسير فلسطيني بينهم 200 طفل و700 مريض يعانون أمراضا مزمنة مثل القلب والكلى والسرطان والسكر وعشرات النساء وكبار السن.