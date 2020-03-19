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الاتحاد الرياضي العام يعلق المشاركات الخارجية باستثناء المؤهلة لأولمبياد طوكيو

2020-03-19

دمشق-سانا

علق الاتحاد الرياضي العام جميع المشاركات الخارجية باستثناء المشاركات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو الذي سيقام في نهاية حزيران المقبل التزاما بالإجراءات الخاصة بالوقاية ضد فيروس كورونا.

وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام تعميما بإغلاق المنشآت والمدن الرياضية وعدم السماح بالدخول إليها باستثناء العاملين وأثناء الدوام الرسمي فقط إضافة إلى إغلاق الأندية الرياضية الخاصة “بيوتات ومراكز” وتأجيل جميع الفعاليات والدورات والندوات والتجمعات.

وكان الاتحاد أوقف كل الأنشطة الرياضية المحلية في الرابع عشر من الشهر الحالي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

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