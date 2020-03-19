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الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين ومنشأة زراعية جنوب القدس المحتلة

2020-03-19

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة السواحرة الشرقية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وهدمت منزلين فلسطينيين ومنشأة زراعية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلين فلسطينيين ومنشأة زراعية بهدف توسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

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