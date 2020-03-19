ارتفاع مطرد في وفيات وإصابات كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

شهد عدد من دول العالم ارتفاعا متسارعا في عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.

فقد سجلت بوركينا فاسو اليوم أول وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو الحدث الأول من نوعه في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حيث لا يزال أثر الوباء ضئيلا برغم تزايد الإصابات بالعدوى بسرعة.

من جهته أعلن البروفسور مارسيال اويدراغو المكلف محليا تنسيق التعامل مع وباء كورونا في بوركينا فاسو أنه تم تسجيل وفاة مريضة بوركينية تبلغ 62 عاما وتعاني من داء السكر.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في حين وصلت حالات الشفاء منه إلى 28.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد إن مصريين اثنين من المصابين بالفيروس خرجا من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28 حالة حتى اليوم من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الحالات الجديدة تشمل أجنبيين اثنين و12 مصريا وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا وأن إجمالي الإصابات المسجلة في مصر بلغ 210 حالات بينهم 28 حالة شفوا و6 حالات وفاة.

بدوره أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب اليوم تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 54 حالة مؤكدا أن عدد المخالطين للحالات المصابة بلغ 1360 شخصا.

أما في الجزائر فقد أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 75 وعدد الوفيات الى 7 حالات في وقت أكدت شفاء 32 حالة من الفيروس اليوم .

بدورها قالت الإمارات اليوم إنها ستمنع دخول الأجانب وحظرت سفر مواطنيها إلى الخارج مضيفة أنه يتعين على أي قادم إليها من الخارج الالتزام بحجر منزلي لمدة أسبوعين في تعزيز لإجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا كما وسجلت السعودية 67 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد المصابين فيها إلى 238 حالة وعلقت العمل في معظم قطاعها الخاص ضمن إجراءات متعددة اتخذتها الدول الخليجية العربية للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت الكويت 12 حالة إصابة جديدة اليوم بينها ست حالات لمواطنين كويتيين ولمقيم أمريكي ومقيم إسباني كانوا جميعا في بريطانيا.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي الست لأكثر من 1100 حالة.

من جهتها سجلت تركيا ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهي لرجل عمره 61 عاما في وقت تضاعف فيه عدد الإصابات المؤكدة ليصل إلى 191 حالة مقارنة مع 98 حالة أمس.

وفي ألمانيا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تشديد القيود على السفر في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا والتي تشمل تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا وإسبانيا والنمسا وفرنسا ولوكسمبورغ والدنمارك وسويسرا بالإضافة إلى النقل البحري مع الدنمارك.

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في 17 الجاري على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد فيما ستتخذ كل دولة على حدة قرارها بشأن السفر مع الدول الأخرى ضمن حدود الاتحاد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم إلى 12300 حالة وتوفي 31 مواطنا ألمانيا جراء الفيروس بينما تعافى 105 آخرون حسب بيانات الصحة الألمانية.