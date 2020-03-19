البحرية الروسية تعلن تصميم غواصة للجيل الخامس يقودها الذكاء الاصطناعي

موسكو- سانا

أعلن قائد البحرية الروسية اللواء البحري نيقولاي يفمينوف أن المهندسين العسكريين الروس يعملون حاليا على تصميم غواصة جديدة للجيل الخامس تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ونقلت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” عن يفمينوف قوله إن البحرية الروسية بحاجة إلى مثل هذه الغواصات إذ إنها سترفع جهوزية الأسطول البحري الروسي وأسطول الغواصات الحربية بصورة خاصة.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن مواصفات الغواصات الجديدة ستتفوق على مواصفات سابقاتها أما قيادتها فسيحققها الذكاء الاصطناعي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق بأن غواصة “هاسكي” للجيل الجديد ستصمم بناء على مبدأ استبدال الأقسام التقنية الحربية حيث يمكن أن يحل قسم آخر محل القسم الأساسي للغواصة في أي وقت وسيتم تزويد الغواصة بعدد كبير من الأسلحة الحديثة.

والمقصود بالأمر هو صواريخ “كاليبر” و”أونيكس” المجنحة وصواريخ “تسيركون” فرط الصوتية ومجمع “أوتفيت” المضاد للغواصات وصواريخ “خيشنيك” تحت المائية وطوربيدات “أوفسيت80” والطوربيدات صغيرة الحجم.