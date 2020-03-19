الجيش اليمني يكشف عن عمليات في العمق السعودي بالتزامن مع معركة تحرير الجوف

صنعاء-سانا

أعلن الجيش اليمني اليوم أن وحدات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات عسكرية في العمق السعودي تزامنا مع عملية تحرير محافظة الجوف.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “العدو السعودي تلقى ضربات موجعة رداً على تصعيده العسكري البري والجوي في معركة تحرير الجوف”.

وأوضح سريع أن القوة الصاروخية شاركت بـ 6 عمليات استخدمت فيها صواريخ “نكال” و”قاصم” و”بدر” البالستية مشيراً إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 54 عملية خلال عملية “فأمكن منهم” منها 33 عملية استهدفت عدة أهداف عسكرية واقتصادية سعودية.

وأكد المتحدث أن عمليات سلاح الجو المسير كبدت جيش النظام السعودي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إضافة لخسائر اقتصادية جراء استهداف منشآت حيوية لها علاقة بصناعة النفط والغاز.

وقال سريع “لن يستطيع العدو التكتم أكثر عن عمليات سلاح الجو المسير وعن تداعياتها المباشرة وغير المباشرة” مؤكداً أن القوات المسلحة ستكشف في الوقت المناسب تفاصيل العمليات التي استهدفت العمق السعودي والأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية منها والاقتصادية.

وكان سريع أعلن أمس أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت بعملية عسكرية شاركت فيها القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير من دحر قوى ومرتزقة تحالف العدوان السعودي من محافظة الجوف وقتل وأسر المئات منهم.