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إغلاق 6 صيدليات ومستودع أدوية باللاذقية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد للمعقمات والكمامات

2020-03-18

اللاذقية-سانا

أغلقت محافظة اللاذقية اليوم مستودع أدوية و6 صيدليات لمدة شهر نتيجة مخالفات متعددة مع تعزيز لجنتي الرقابة الدوائية ومتابعة شؤون الصيدليات دورياتهما على الصيدليات ومستودعات الأدوية لمنع احتكار المواد المعقمة وضبط أسعارها.

أمين عام المحافظة رفعت محمد أوضح لسانا أن قرار الإغلاق جاء نتيجة بيع هذه الصيدليات مواد معقمة وكمامات بأسعار مرتفعة وسجلات أدوية غير نظامية وغياب صاحب الترخيص عن العمل.

من جهة ثانية أغلق مجلس مدينة جبلة بالتعاون مع شعبة حماية المستهلك مطعماً للوجبات السريعة في المدينة لعدم التزامه بالشروط الصحية للعمال بموجب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

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