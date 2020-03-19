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تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في ناد إسباني

2020-03-18

مدريد-سانا

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس المنافس في بطولة الدوري الإسباني وجود 15 حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وذكر بيان رسمي للنادي الإسباني أن جميع اللاعبين بفريقي كرة القدم والسلة قد خضعوا لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية وتبين إصابة 15 شخصا بالوباء الفيروسي.

وأشار البيان إلى أن من بين هذا العدد 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم دون أن يذكر أسماءهم و7 حالات مصابة من الطاقم التدريبي مع إصابة 5 عمال آخرين.

وأكد النادي أنه اتخذ جميع التدابير الطبية من أجل الحفاظ على سلامة لاعبيه ولاسيما أنهم جزء من عائلة ديبورتيفو ألافيس.

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