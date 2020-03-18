استطلاع: غالبية الأميركيين يرون أن ترامب أساء تقدير خطورة كورونا

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن أكثرية الأميركيين يرون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلل من شأن المخاطر المتصلة بفيروس كورونا المستجد وتهاون بالتعامل معه.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “بيو” للبحوث بين العاشر والسادس عشر من آذار الجاري ونقلته وكالة فرانس برس فإن 70 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم رأوا أن الوباء يشكل “تهديداً جسيماً على الاقتصاد” فيما قال 52 بالمئة أن ترامب لم يتعاط بالجدية المطلوبة مع المخاطر.

كما رأى فيه 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع في الفيروس خطراً على صحة الأميركيين.