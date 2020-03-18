ميدفيديف: على الغرب التركيز على حل المشاكل العالمية الملحة

موسكو-سانا

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف دول الغرب إلى التركيز على حل المشكلات العالمية مثل انتشار فيروس كورونا المستجد والتدهور الاقتصادي بدلاً من اتباع نهج فرض العقوبات على الدول الأخرى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إن الاقتصاد الروسي تكيف منذ فترة طويلة مع أي ضغط يمارس ضده وبما أنه لا يمكن التأثير عليه أو تقويضه ربما سيكون من الأفضل لدول الغرب إعادة توجيه طاقاتهم لحل المشكلات التي تهم البشرية حقاً مثل مكافحة وباء الفيروس وضمان استقرار الاقتصاد العالمي الذي يوشك على الوقوع في الركود وقضايا أخرى كثيرة.

وأوضح ميدفيديف أن عدداً من الشركاء الدوليين وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلون فرض العقوبات ضد روسيا بشكل جنوني وهؤلاء يتبعهم بشكل أعمى أولئك الذين لا يجرؤون على عصيان إرادة واشنطن على الرغم من الخسائر التي تكبدوها من هذه الحرب الطويلة الأمد التي لن تغير أي شيء.

واقترح ميدفيديف على الشركاء الاهتمام برعاية دولهم ومشاكلهم بدلاً من الاستمرار في هذا التوجه الغبي مضيفاً بالتأكيد ستستفيد كل دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا من التنسيق العقلاني للسلطات بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه الإنسانية.