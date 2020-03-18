البورصة الأمريكية تواصل هبوطها بفعل خسائر حادة لأسهم بوينغ

واشنطن-سانا

هوت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت مجدداً اليوم إذ غطت علامات متزايدة على تأثير فيروس كورونا في نشاط الأعمال بالولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال تحركات رسمية لحماية الاقتصاد.

وذكرت رويترز أن سهم بوينغ تلقى ضربة كبيرة أخرى ليهوي 1ر16 بالمئة بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة الطائرات لمواجهة الضرر الناجم عن انهيار متواصل في السفر العالمي.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 45ر919 نقطة أو 33ر4 بالمئة إلى 93ر20317 نقطة.

وكان المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 62ر96 نقطة ما يعادل 82ر3 بالمئة إلى 57ر2432 نقطة بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 97ر214 نقطة أو 93ر2 بالمئة إلى 81ر7119 نقطة.