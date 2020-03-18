قوى العدوان السعودي تقصف عدداً من المناطق غرب اليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن مستهدفة عددا من مناطقها.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان استهدفت مدينة الدريهمي المحاصرة بقصف مدفعي بالتزامن مع تحليق لطائرات العدوان التجسسية كما استهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة من مديرية حيس.

وأضاف إن قوى العدوان قصفت بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة من مدينة الحديدة ما أحدث أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 11 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية عبس بمحافظة حجة.

وكانت قوى العدوان السعودي قصفت أمس مناطق سكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفة أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.