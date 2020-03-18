صندوق النقد الدولي يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة كورونا

واشنطن-سانا

رفض صندوق النقد الدولي طلبا تقدمت به فنزويلا لمنحها قرضا بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك في خضوع للسياسات والتوجهات الأمريكية ضد حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصندوق ومقره واشنطن قوله في بيان إنه “ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب” زاعما أن إجراءاته “تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي … وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح بشرعية النظام الحاكم في كراكاس”.

وترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها الاعتراف بسلطة الرئيس الشرعي مادورو واعترفت بدلا منه بزعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا.

وطلب الرئيس مادورو من صندوق النقد الدولي أمس قرضا بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن واشنطن فرضت إجراءات قسرية جديدة على فنزويلا استهدفت البنك المركزى حيث وضعت قيودا على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من الحصول على الدولار الأمريكي وذلك في إطار محاولات واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وزعزعة استقرارها عبر تشديد الإجراءات القسرية الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.